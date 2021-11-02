В Заводском районе Саратова загорелся чердак нежилого дома

Вчера, 1 ноября, в Заводском районе Саратова произошел пожар на чердаке нежилого дома.

Сообщение о возгорании поступило в 17:38. Пожар произошел в расселенном двухэтажном доме на улице Динамовской. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Обошлось без пострадавших. Горел мусор на чердаке.

На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщили в ГУ МЧС региона.

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