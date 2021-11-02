Сегодня утром, 2 ноября, в Балаково из-за непотушенной сигареты загорелась трехкомнатная квартира.

Возгорание заметили в 6:39, горела трехкомнатная квартира на Проспекте Героев. Огонь распространился на домашние вещи, площадь очага составила 2 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

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