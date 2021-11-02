На сегодня, 2 ноября, в трех районах Саратова отключили воду, о чем предупреждает ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла по адресу 1-й Просяной проезд, 8. На время проведения работ прекращено о холодное водоснабжение абонентов улиц: Огородная от Усиевича до Большого Динамовского проезда, Ростовская (дома 38 и 40), а также поселок Станкостроительный. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Кировском и Ленинском районах.

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