В Саратовской области сегодня загорелись три бани

Сегодня, 2 ноября, в разных районах Саратовской области случились сразу три пожара в банях, принадлежащих жителям.

Горели бани в селе Красный Яр Балаковского района, поселке Ровное, а также селе Перекопное Ершовского района.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причина возгорания в данный момент устанавливается, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

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