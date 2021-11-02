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Происшествия2 ноября 2021 13:11

В Саратовской области сегодня загорелись три бани

Пожары произошли в разных районах
Наталия Калинина
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Сегодня, 2 ноября, в разных районах Саратовской области случились сразу три пожара в банях, принадлежащих жителям.

Горели бани в селе Красный Яр Балаковского района, поселке Ровное, а также селе Перекопное Ершовского района.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причина возгорания в данный момент устанавливается, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

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