На подъезде к Саратову перевернулся внедорожник

Авария под Саратовом
Вчера, 1 ноября, в Саратовском районе произошло ДТп, в котором пострадали два человека, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.
Авария произошла в 14:10 на подъезде к селу Рыбушка. 27-летний водитель автомобиля Kio Rio врезался в УАЗ-Патриот, за рулем которого сидел 53-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель иномарки и его 43-летний пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение.
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