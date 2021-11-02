На подъезде к Саратову перевернулся внедорожник

Авария под Саратовом

Вчера, 1 ноября, в Саратовском районе произошло ДТп, в котором пострадали два человека, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 14:10 на подъезде к селу Рыбушка. 27-летний водитель автомобиля Kio Rio врезался в УАЗ-Патриот, за рулем которого сидел 53-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель иномарки и его 43-летний пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение.

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