Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 13:04

На подъезде к Саратову перевернулся внедорожник

Пострадали две мужчин
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария под Саратовом

Авария под Саратовом

Вчера, 1 ноября, в Саратовском районе произошло ДТп, в котором пострадали два человека, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 14:10 на подъезде к селу Рыбушка. 27-летний водитель автомобиля Kio Rio врезался в УАЗ-Патриот, за рулем которого сидел 53-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель иномарки и его 43-летний пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.