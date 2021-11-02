В Петровском районе появится элеваторный комплекс на 40 рабочих мест

В Петровском районе появятся 40 рабочих мест

Сегодня, 2 ноября, в своем телеграм-канале Роман Бусаргин сообщил о том, что в Петровском районе Саратовской области планируют создать новый элеваторный комплекс.

В ближайшее время компания ООО «Петровские хлеба» получит под Петровском участок земли, на котором планируется построить элеватор на 48 тысяч тонн.

Аграрный комплекс будет соответствовать техническим и экологическим требованиям. Инвестор намерен вложить в его создание 400 миллионов рублей и создать 40 рабочих мест. Проект рассчитан на 2 года.

- Новый элеватор сможет работать с зерновыми, масличными и техническими сельскохозяйственными культурами, - пишет Роман Бусаргин.

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