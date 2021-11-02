В аварии под Саратовом погиб водитель Оки

Разбитая Ока

Вчера, 1 ноября, в Саратовском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, один из них позже скончался.

Инцидент произошел в 11:45 на 335 километре трассы «Сызрань - Саратов – Волгоград». 46-летний мужчина на Оке врезался во встречный Volkswagen Polo, которым управлял 55-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажирка иномарки, а также водитель Оки. В последствии он скончался в больнице, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

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