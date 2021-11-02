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Общество2 ноября 2021 11:43

В Саратовской области еще 28 человек умерли от коронавируса

Наталия Калинина
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Сегодня, 2 ноября, были опубликованы последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие стуки скончались еще 28 человек: 15 женщин и 13 мужчин в возрасте от 42 до 83. Общее количество жертв инфекции в регионе достигло 3 901.

Напомним, общее количество зараженных достигло 102 612 человек, сегодня свой диагноз узнали 614 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 90 536 человек, за сутки — 293.

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