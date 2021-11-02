Глава села в Озинском районе более трех лет получал повышенную без ведома депутатов зарплату

Следователи Ершова Саратовской области завели дело о служебном подлоге и присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, с апреля 2018 года по июль 2021-го глава одного из муниципальных образований Озинского района путем подлога решения Совета МО, без ведома депутатов, увеличил себе зарплату. Так, экс-чиновник присвоил более 300 тысяч рублей.

Преступника вычислили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Озинского района.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

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