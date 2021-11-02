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Происшествия2 ноября 2021 11:04

В Балаково насмерть сбили пожилого мужчину на перекрестке

Наталия Калинина
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Пострадавший скончался на месте

Пострадавший скончался на месте

Сегодня, 2 ноября, в Балаково насмерть сбили пожилого мужчину, об этом сообщает ГУ ГИБДД Саратовской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в 8:20 на пересечении улиц 30 Лет Победы и Трнавсеого. Пешеход, на вид мужчина лет 60, был сбит автомобилем Hyundai.

В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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