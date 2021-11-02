Сегодня, 2 ноября, в двух районах Саратова отключили воду, об этом уведомляет ООО «КВС».

Ранее мы уже сообщали об очередных отключениях, теперь к ним добавилось еще одно. Авария произошла на городском водопроводе по адресу: ул. Мира, 23. На время ремонта прекращено водоснабжение абонентов улицы: Мира, 23, 25, 27, 30-б, 32, 34.

Восстановить подачу воды планируется к 16:00.

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