Службы благоустройства Саратова заверили в готовности к зиме

Сегодня, 2 ноября, глава Саратова Михаил Исаев и председатель регионального правительства Роман Бусаргин проверили подготовку коммунальной техники к зимнему сезону. Об этом мэр пишет в своём Instagram.
- Всего в холодное время года планируется задействовать почти 300 единиц спецмашин: погрузчики разных видов, самосвалы, тракторы, комбинированные дорожные машины, разбрызгиватели противогололедных материалов и т.д. – уточнил Исаев.
Предприятия заготавливают песко-соляные смеси и реагенты, а также продолжают нанимать новых сотрудников.
Руководители саратовских служб по благоустройству заверили чиновников в том, что город готов достойно встретить зиму.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.