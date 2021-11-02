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Общество2 ноября 2021 10:02

Службы благоустройства Саратова заверили в готовности к зиме

Спецтехнику проверили Исаев и Бусаргин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Бусаргин и Исаев проверили снегоуборочную технику

Сегодня, 2 ноября, глава Саратова Михаил Исаев и председатель регионального правительства Роман Бусаргин проверили подготовку коммунальной техники к зимнему сезону. Об этом мэр пишет в своём Instagram.

- Всего в холодное время года планируется задействовать почти 300 единиц спецмашин: погрузчики разных видов, самосвалы, тракторы, комбинированные дорожные машины, разбрызгиватели противогололедных материалов и т.д. – уточнил Исаев.

Предприятия заготавливают песко-соляные смеси и реагенты, а также продолжают нанимать новых сотрудников.

Руководители саратовских служб по благоустройству заверили чиновников в том, что город готов достойно встретить зиму.

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