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Общество2 ноября 2021 9:38

В Кировском и Ленинском районах Саратова отключили холодную воду

«КВС» вдут работы
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 2 ноября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. «КВС» ведут работы.

В Кировском районе до 15 часов из-за аварии на Танкистов, 65 водоснабжение ограничили в домах №№63а, 65, 65а и 67 на этой улице.

А в Ленинском районе для работ на пересечении Московского шоссе с Буровой до 8 вечера воду отключили в домах №№20, 22 и 26 на Буровой.

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