На стадионе «Спартак» в Саратове начали возводить трибуны

Сегодня, 2 ноября, на старейшем стадионе Саратова «Спартак» начался второй этап реконструкции. Об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Напомним, в прошлом году при поддержке политика удалось восстановить футбольное поле и беговые дорожки.

Сейчас же начинается возведение нового здания с трибунами на 499 зрителей. В комплексе также будут предусмотрены раздевалки, помещения для проката коньков и хранения оборудования, залы для тренировок и тир.

- В этом году будет возведен фундамент будущего здания и несущие стены первого этажа. Завершить строительство планируется на паритетных началах с участием мэрии города и Вячеслава Володина, который сказал, что будет помогать в решении этого вопроса: он займется поиском 50% средств, - говорится в сообщении.

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