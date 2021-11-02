В Энгельсе женщина погибла при столкновении с грузовиком

В аварии пострадали четыре человека

Сегодня рано утром, 2 ноября, в Энгельсе произошло страшное ДТП.

Авария случилась в 4:20 около дома № 13 по улице Гагарина. ВАЗ-2114, за рулем которого сидела 29-летняя девушка, столкнулся с грузовиком Isuzu, под управлением 28-летнего водителя.

в результате ДТП водитель легковушки скончалась на месте ДТП до приезда скорой. Также за медицинской помощью обратились пассажиры ВАЗ-2114: 31-летняя женщина, 32-летний мужчина и 25-летний парень.

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