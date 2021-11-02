Сегодня, 2 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 614 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 102 612 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 90 536 человек, за сутки — 293.

На стационарном лечении находятся 4670 человек, амбулаторном — 4013.

В Саратове прибавилось 283 случаев, в Энгельсском районе — 75, в Балаковском еще 29 пациентов, в Балашовском подтверждено 25 случаев, в Вольском — 17, в Ртищевском обнаружено 14, в Марксовском — 13, в Пугачевском, Саратовском подтвердили по 12, в Ершовском — 11, Хвалынском — 10 новых пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 20;

- 7-14 лет – 31;

- 15-19 лет – 15;

- 20-29 лет – 59;

- 30-39 лет – 95;

- 40-49 лет – 106;

- 50-59 лет – 100;

- старше 60 – 188.

С пневмонией поступили 140, с признаками ОРВИ — 474.

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