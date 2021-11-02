На Саратовском складе нашли чумную колбасу

Сегодня, 2 ноября, управление Россельхознадзора сообщило об обнаружении африканской чумы свиней в Саратовской области.

Вируса африканской чумы свиней был обнаружен в свиной колбасе, производства ООО МПП «Темп» (Ростовская область, г.Новошахтинск) на одном из складов Саратова. Согласно протоколам испытаний ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория», в пробах был генетический материал возбудителя этого заболевания.

Продукция до потребителя не допущена. Чтобы предупредить попадание на предприятия зараженной продукции, Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям о рекомендует проводить входной лабораторный контроль сырья на вирус АЧС.

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