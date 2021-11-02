Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 ноября 2021 7:35

Саратовская область получит 129 млн на концентраторы кислорода

Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Федеральное Правительство направит в регионы более пяти миллиардов рублей на закупку концентраторов кислорода для больных коронавирусом. Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства распределят между 50 субъектами. В их число вошла и Саратовская область. Регион получит 129 миллионов.

Концентраторы нужны для лечения больных с дыхательной недостаточностью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.