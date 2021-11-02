Саратовская область получит 129 млн на концентраторы кислорода

Федеральное Правительство направит в регионы более пяти миллиардов рублей на закупку концентраторов кислорода для больных коронавирусом. Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства распределят между 50 субъектами. В их число вошла и Саратовская область. Регион получит 129 миллионов.

Концентраторы нужны для лечения больных с дыхательной недостаточностью.

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