Тысячам жителей Кировского района Саратова до полуночи отключили отопление

Сегодня, 2 ноября, больше сотни домов в Кировском районе Саратова остались без горячей воды и отопления. Также отключение затронуло пять детских садов и школу.

В «Т Плюс» рассказали об аварии на Навашина, 8. Из-за неё от тепла пришлось отключить следующие объекты:

МКД 1-й Топольчанский проезд, 2 МКД 1-й Топольчанский проезд, 4 МКД 1-й Топольчанский проезд, 5 МКД 1-й Топольчанский проезд, 7 МКД 2-й проезд Блинова, 3 МКД 2-й проезд Блинова, 3А МКД 2-й проезд Блинова, 3Б МКД 2-й проезд Блинова, 8 МКД 2-й проезд Блинова, 8А МКД ул. Артиллерийская, 10 МКД ул. Артиллерийская, 12 МКД ул. Артиллерийская, 14 МКД ул. Артиллерийская, 16 МКД ул. Артиллерийская, 18 МКД ул. Артиллерийская, 20 МКД ул. Артиллерийская, 21 МКД ул. Артиллерийская, 22 МКД ул. Артиллерийская, 23 МКД ул. Артиллерийская, 24 МКД ул. Артиллерийская, 26 МКД ул. Аэропорт СХИ /Секция 1/ МКД ул. Аэропорт СХИ /Секция 2/ МКД ул. Аэропорт СХИ /Секция 3/ МКД ул. Аэропорт СХИ /Секция 4/ МКД ул. Батавина, 12 МКД ул. Батавина, 13 МКД ул. Батавина, 13А МКД ул. Батавина, 13Б МКД ул. Батавина, 13В МКД ул. Батавина, 17 МКД ул. Безымянная, 10 МКД ул. Безымянная, 6 МКД ул. Безымянная, 8 МКД ул. Блинова, 29 МКД ул. Блинова, 31 МКД ул. Блинова, 33 МКД ул. Блинова, 35 МКД ул. Геофизическая, 31/45 МКД ул. Геофизическая, 42\48 МКД ул. Геофизическая, 50\54 МКД ул. Жуковского, 16А МКД ул. Жуковского, 19А МКД ул. Жуковского, 20 МКД ул. Жуковского, 21 МКД ул. Жуковского, 22 МКД ул. Жуковского, 23 МКД ул. Жуковского, 23А МКД ул. Жуковского, 24 МКД ул. Зенитная, 18 МКД ул. Зенитная, 20 МКД ул. Зыбина, 4 МКД ул. Зыбина, 6 МКД ул. Зыбина, 8 МКД ул. Зыбина, 10 МКД ул. Мысникова, 3 МКД ул. Мысникова, 3А МКД ул. Навашина 1\13 МКД ул. Навашина, 3 МКД ул. Навашина, 5 МКД ул. Навашина, 7 МКД ул. Навашина, 9 МКД ул. Навашина, 11 МКД ул. Навашина, 11А МКД ул. Навашина, 20 МКД ул. Навашина, 24 МКД ул. Навашина, 26 МКД ул. Навашина, 28 МКД ул. Навашина, 3А МКД ул. Навашина, 30 МКД ул. Навашина, 32 МКД ул. Навашина, 34 МКД ул. Навашина, 36 МКД ул. Навашина, 38 МКД ул. Навашина, 40 МКД ул. Навашина, 40/1 МКД ул. Осипова, 8 МКД ул. Осипова, 10 МКД ул. Осипова, 12 МКД ул. Осипова, 14 МКД ул. Осипова, 16 МКД ул. Осипова, 18 МКД ул. Осипова, 18А МКД ул. Осипова, 20 МКД ул. Осипова, 22 МКД ул. Осипова, 26 МКД ул. Осипова, 28 МКД ул. Селекционный проезд, 6 МКД ул. Селекционный проезд, 6А МКД ул. Тархова, 37 МКД ул. Тархова, 39 МКД ул. Тархова, 41/1 МКД ул. Техническая, 3 МКД ул. Техническая, 3А МКД ул. Техническая, 5 МКД ул. Техническая, 5А МКД ул. Техническая, 7А МКД ул. Техническая, 7 МКД ул. Техническая, 12А, Б МКД ул. Техническая, 14 МКД ул. Техническая, 14Б МКД ул. Техническая, 16А МКД ул. Техническая, 16Б МКД ул. Техническая, 16В МКД ул. Тулайкова, 5А МКД ул. Тулайкова, 11 МКД ул. Романтиков, 44 МКД ул. Романтиков, 46 МКД ул. Романтиков, 46А

МДОУ "Детский сад №5" ул. Артиллерийская, 25 МОУ "Средняя школа №51" ул. Артиллерийская, 27 МДОУ "Детский сад №144" корп.1 ул. Батавина, 17а МАДОУ "Детский сад №211" кор.2 ул. Безымянная МДОУ "Детский сад №148" ул. Жуковского, 16 А МАДОУ "Детский сад №122" 1-й Топольчанский проезд, 5 А.

Отопление и горячую воду отключат в 9 утра, а вернуть обещают к полуночи.

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