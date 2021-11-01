Два села под Саратовом остались без газа из-за пробитой трубы

Два села в Саратовском районе остались без газа из-за поврежденного при рытье траншеи водопровода. Сегодня, 1 ноября, прокуратура Саратовского района сообщила о начале проверки в отношении инцидента.

При проведении работ ООО «Сервисгазавтоматика» по замене телефонного провода был поврежден газопровод низкого давления между селами Юрьевка и Михайловка. Из-за этой аварии в 207 домах была прекращена подача газа.

Сейчас эта организация совместно с ООО «Газпром газораспределение Саратовская область» занимаются заменой участка трубы. Ход ремонтных работ и подключения газоснабжения находятся на контроле прокуратуры.

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