Не сошлись во мнениях: Вынесен приговор выжившему в драке на улице Гвардейская

На месте преступления в квартире дома на Гвардейской Фото: СУ СКР по Саратовской области

Житель Ленинского района Саратова признан виновным в избиении до смерти своего бывшего коллеги по работе. 49-летний саратовец приговорен к 9 годам строгого режима.

История с трупом в финале началась вечером 13 мая 2021 года в квартире дома по улице Гвардейская.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, 56-летний мужчина пришел в гости к бывшему коллеге по работе. Они крепко выпили, и по ходу беседы не сошлись во мнениях, что привело к конфликту.

- Хозяин жилища нанес 56-летнему гостю множественные удары руками и ногами по голове, шее и телу, после чего лег спать. Проснувшись утром 14 мая, он обнаружил, что приятель лежит на полу в кухне и не подает признаков жизни. О смерти гостя мужчина сообщил соседу, который вызвал сотрудников полиции, - рассказали в региональном Следственном комитете.

Причиной смерти потерпевшего стала тупая травма шеи, травматический шок - установили судмедэксперты.

Подсудимый признал вину.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.