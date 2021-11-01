Определены кандидаты на должность главы Турковского района

Сегодня, 1 ноября, состоялся конкурс на замещение должности главы Турковского района Саратовской области. Об этом сообщает министерство по делам территориальных образований региона.

В Турках завершилось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы муниципалитета. На рассмотрение Собрания района были представлены кандидатуры Алексея Никитина и Александра Шебалкова.

В состав комиссии вошли первый заместитель министра по делам территориальных образований области Алик Сабрига, заместитель регионального министра сельского хозяйства Александр Зайцев, депутат Саратовской облдумы Виктория Костенко, депутаты Собрания района и Совета депутатов Турковского муниципального образования.

Глава района определится на следующем заседании районного Собрания.

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