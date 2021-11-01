В Саратове пожилой мужчина на скутере пострадал в аварии

Скутер пострадавшего
Сегодня, 1 ноября, в Саратове попал в аварию пожилой мужчина на скутере, об этом сообщает госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило в 15:15. По адресу проспект Волжский, дом № 1а мужчина 65 лет, управляя скутером «Рейсер», не справился с ним и упал.
В результате ДТП водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью.
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