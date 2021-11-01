В Саратове предприниматель пытался подкупить газовика за 1,5 миллиона рублей

В Саратове предприниматель пытался подкупить руководителя газоснабжающей организации за 1,5 миллиона рублей, об этом сообщает прокуратура Октябрьского района Саратова. Ведомство провело проверку по части коррупции.

В декабре 2020 года близкий родственник директора ООО «Ривьера-XXI» пытался передать руководителю коммерческой газоснабжающей организации взятку в размере 1 миллиона рублей. Общая сумма вознаграждения за некоторые незаконные услуги фирме должна была составить 1,5 миллиона.

От взятки сотрудник организации отказался и обратился в правоохранительные органы. Прокурор района возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении Общество оштрафовали на 20 миллионов рублей. Представителя организации также признали виновным в покушении на коммерческий подкуп.

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