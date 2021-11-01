В Саратове продлили удаленку для беременных

Сегодня, 1 ноября, в Саратовской области был продлен дистанционный режим работы для беременных, соответствующее постановление опубликовал в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.
Основываясь на предписании главного санитарного врача Саратовской области, период нахождения беременных женщин на дистанционной работе был продлен по 15 ноября.
Работодателям и главам ведомств предписано обеспечить соответствующие условия для исполнения этого распоряжения.
Роман Бусаргин подписал документ
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