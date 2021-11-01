В Балаково собаки растерзали кошку на глазах у горожан

Животное убили на глазах у местных жителей

Сегодня, 1 ноября, жительница Балаково поделилась в социальной сети крайне неприятными кадрами: две собаки разорвали кошку прямо на глазах у горожан.

В группе «Произошло в Балаково» ВКонтакте пользователь с именем Анжелика Маркова выложила ролик, который мы не можем разместить по этическим причинам. На нем видно, как две собаки разорвали кошку. По словам пользователей, инцидент произошел по адресу улица Академика Жук, 61А.

- Куда смотрит наша администрация города? А если бы маленький ребенок был бы? Да и взрослый не справится с бродячими собаками. Ждут, когда кого-нибудь покусают или так же разорвут, - негодуют балаковцы.

Балаковцы боятся выйти во двор

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