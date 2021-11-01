В Саратове пункт вакцинации заработал на новом месте

Мобильный пункт вакцинации

Сегодня, 1 ноября, Роман Бусаргин в своем телеграм-канале отчитался о работе, проделанной для переноса пунктов вакцинации из торговых центров. Напомним, ранее глава правительства заявил о том, что их переместят в другие точки города.

Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса был развернут силами областной службы спасения и уже приступил к работе. Он находится около здания Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Горожане могут сделать прививку сегодня до 23:00. Далее мобильный пункт будет работать с 10:00 до 18:00.

- Уважаемые жители, берегите себя и окружающих! Прививка - самый действенный способ в борьбе с пандемией, - напомнил Роман Бусаргин.

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