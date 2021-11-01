Жители Вольского района обеспокоены перспективой закрытия сельских библиотек

Фото из канала Николая Панкова «Пара слов»

Депутат Государственной думы Николай Панков прокомментировал намерение закрыть сельские библиотеки в Вольском районе Саратовской области. Политик сегодня, 1 ноября, высказался в своём Telegram-канале «Пара слов».

Речь идёт об опросе жителей Куликовки, Спасского, Николаевки, Богатого и Междуречья. Депутат отметил, что местные жители посчитали постановку вопроса о закрытии библиотек странной.

- Не раз убеждался – даже если жителей в селе немного, библиотеки все равно нужны. И взрослым, и особенно молодежи, которая получает образование и познает мир. У сельских жителей, как и у городских, должны быть возможности расширить кругозор. Познакомиться с художественным наследием и современной культурой. Поэтому всегда стараюсь помогать с решением проблем библиотек, в том числе, Вольского района. Кроме того, вместе с работниками проводим конкурсы, посвященные истории родного края и героям-землякам, - пишет Панков.

Политик пообещал внимательно следить за ситуацией и узнать в областном правительстве, неужели нет средств на зарплаты работникам и содержание нескольких сельских библиотек.

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