Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2021 17:09

Житель Саратовской области упал со скалы у водопада в Сочи

Спасатели доставили мужчину в больницу
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Сочи у водопада Поликаря спасли 21-летнего жителя Саратовской области. О падении туриста с уступа рассказали Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

В минувшую субботу, 30 октября, спасателям позвонил брат пострадавшего. Он рассказал, что его родственник упал со скалы, травмировав голеностоп и голову.

Неспособного передвигаться самостоятельно саратовца на носилках эвакуировали сотрудники ЮРПСО совместно со спасателями Красной Поляны. Пострадавшего доставили в восьмую больницу Сочи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.