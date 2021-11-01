Житель Саратовской области упал со скалы у водопада в Сочи

В Сочи у водопада Поликаря спасли 21-летнего жителя Саратовской области. О падении туриста с уступа рассказали Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.
В минувшую субботу, 30 октября, спасателям позвонил брат пострадавшего. Он рассказал, что его родственник упал со скалы, травмировав голеностоп и голову.
Неспособного передвигаться самостоятельно саратовца на носилках эвакуировали сотрудники ЮРПСО совместно со спасателями Красной Поляны. Пострадавшего доставили в восьмую больницу Сочи.
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