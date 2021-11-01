В гидрометцентре предупредили о разрушительном ветре на окраинах Саратова

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о разрушительном ветре, надвигающемся на Саратов.

Напомним, в связи с прохождением атмосферного фронта усиления в порывах начнутся с этих выходных. Из-за ухудшения погодных условий автомобилистам рекомендуют не только скорее «переобуться», но и поберечь свои машины – не оставлять их под деревьями и у плохо закрепленных конструкций.

В порывах ветер достигнет 15-19 метров в секунду. По словам Цветайло, в совокупности с «облысением» деревьев, это негативно может сказаться на малозастроенных окраинах. Синоптик предупредила, что возможны падения ветвей и «полеты» заборов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.