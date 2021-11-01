В Саратове преподаватель получил крупную взятку от студентки и предстанет перед судом

Сегодня, 1 ноября, СУ СК по Саратовской области сообщило о ходе уголовного дела, заведенного в отношении преподавателя одного из саратовских вузов. По версии следствия, он принял крупную взятку от своей студентки.

С 2013 года по 2018 год преподаватель одного вузов Саратова получил от студентки взятку на общую сумму 181 тысяч рублей. Именно во столько нечистый на руку преподаватель оценил липовые высокие оценки за несколько зачетов и экзаменов по разным предметам. Противоправная деятельность бывшего преподавателя выявлена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Саратову.

Обвиняемый вину не признал, однако следствие посчитало доказательства достаточными. Уголовное дело направлено в суд.

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