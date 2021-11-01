Пропавшая в Татищевском районе пенсионерка найдена мертвой

Фото: Лиза-Алерт Саратов
Сегодня, 1 ноября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Саратовской области сообщили о том, что пропавшая ранее пенсионерка была найдена мертвой.
Погибла 71-летняя Татьяна Касаткина, проживавшая в селе Ягодная поляна Татищевскогой района. Она пропала 26 октября, а «Лиза Алерт» объявила о начале поисков 31 октября.
Волонтеры выражают соболезнования родным и близким, а также просят снять репосты.
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