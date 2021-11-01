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Происшествия1 ноября 2021 15:22

Затопленный подвал в Саратове привлек внимание следователей

Наталия Калинина
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В социальной сети саратовчанка пожаловалась на то, что подвал ее дома затапливает водой. Сегодня, 1 ноября, СУ СК по Саратовской области сообщило о начале проверки этих данных.

В группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте пользователь Аня Русскова сообщила о том, что подвал ее дома № 39 на Ново-Астраханском шоссе затоплен канализационными водами. К посту прилагались снимки, подтверждающие эту информацию.

Затопленный подвал

Затопленный подвал

Здание было построено 60 лет назад, регулярно случаются коммунальные аварии. Причину этого жильцы видят в том, что за несколько десятилетий в доме не производилась замена лежаков канализационных труб. Старые трубы постоянно забиваются, воды из канализации стекают в подвал 1-го подъезда дома. В доме постоянно держится повышенная влажность, угол здания проседает. УК обслуживанием дома не занимается.

Следственным отделом по Заводскому району Саратова организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему. По результатам проверки будет принято решение.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

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