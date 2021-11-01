Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 15:06

Саратовский калач можно поддержать на голосовании за региональный бренд

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Музей Саратовского калача

Музей Саратовского калача

Саратовский калач борется за звание лучшего регионального бренда на Национальном конкурсе «Вкусы России». Он уже входит в первую десятку. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

С историей хлебного бренда региона можно познакомиться в музее «Саратовский калач». Там представлено несколько экспозиций: сельское хозяйство Древней Руси, история саратовских сортов пшеницы, мукомолы Саратова, калашный ряд, история возникновения саратовского калача и другие экспонаты.

Проголосовать за Саратовский калач в борьбе за звание лучшего регионального бренда продуктов питания можно до 7 ноября 2021 года по ссылке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.