Саратовский калач можно поддержать на голосовании за региональный бренд

Музей Саратовского калача

Саратовский калач борется за звание лучшего регионального бренда на Национальном конкурсе «Вкусы России». Он уже входит в первую десятку. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

С историей хлебного бренда региона можно познакомиться в музее «Саратовский калач». Там представлено несколько экспозиций: сельское хозяйство Древней Руси, история саратовских сортов пшеницы, мукомолы Саратова, калашный ряд, история возникновения саратовского калача и другие экспонаты.

Проголосовать за Саратовский калач в борьбе за звание лучшего регионального бренда продуктов питания можно до 7 ноября 2021 года по ссылке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.