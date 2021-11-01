Тротуары в Татищево и Сторожевке будут полностью отремонтированы за три года

Фото: Володин Саратов

Сегодня, 1 ноября, Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале своих сторонников «Володин Саратов», что на полное обновление тротуаров в Татищево и Сторожевке потребуется три года.

Вячеслав Володин посетил Татищевский район, где увидел, что первые этапы ремонта тротуаров уже выполнены, обеспечены подходы к социальным объектам.

В ближайшее время в Сторожевке обещают решить еще одну важную проблему: с водообеспечением. В один из прошлых визитов Вячеслава Володина было принято решение о строительстве накопительного резервуара с запасом на сутки. Володин призвал подрядчиков ускориться и сдать объект в декабре.

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