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Происшествия1 ноября 2021 14:33

В районе Воскресенска мужчина пострадал в ДТП

Наталия Калинина
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Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 31 октября, в Воскресенском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 19:00 на 245 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». 34-летняя женщина за рулем BMW врезалась в автомобиль CITROEN C4, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП водитель CITROEN C4 получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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