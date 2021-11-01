В волжском районе Саратова нашли череп человека

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 1 ноября, СУ СК по Саратовской области сообщил о нахождении в Волжском районе областного центра человеческих останков. Отчет публикует пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел 30 октября, в одном из СНТ в районе улицы Большая Долинная. Дачник копал грунт под фундамент дома и, на глубине около одного метра, обнаружил человеческий череп, о чем сообщил в полицию.

Пока известно, что обнаружен череп взрослого человека. Давность костных останков значительная. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит срок давности и причину смерти человека. Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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