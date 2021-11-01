В Новобурасском районе два человека пострадали при столкновении иномарок

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 31 октября, в Новобурасском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека: мужчина и женщина.

Авария была зафиксирована в 16:40 на 31 километре трассы «Саратов –Балтай» на территории Новобурасского района. 34-летняя женщина за рулем Kia Rio допустила столкновение с автомобилем Hyundai Sonata, которым управлял 28-летний молодой человек.

В результате ДТП водители обеих иномарок получили травмы и отправились в больницу.

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