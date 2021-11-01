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Общество1 ноября 2021 14:05

В Новоузенске загорелся глиняный дом

Наталия Калинина
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Вчера, 31 октября в Новоузенске загорелся дом из глиняного кирпича, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Инцидент был зафиксирован в 16:14. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Радищева. Горела кухня в саманном доме. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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