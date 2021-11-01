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Общество1 ноября 2021 14:01

В гидрометцентре Саратовской области автомобилистам дали рекомендации по смене резины

Светлана Цветайло рассказала о ситуации на дорогах
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала, когда саратовским автомобилистам нужно будет «переобуться».

По словам синоптика, эта неделя ещё будет теплой, но вот на следующей погода станет переменной. Так, уже с 10-го октября начнут выпадать осадки смешанного типа. Именно это обстоятельство повлияет на необходимость сменить резину, ведь на дорогах начнет образовываться гололедица.

Синоптик порекомендовала владельцам авто заранее обеспокоиться о «переобувке», дабы не допустить на дорогах региона возникновения опасных ситуаций.

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