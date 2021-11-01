В гидрометцентре Саратовской области автомобилистам дали рекомендации по смене резины

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала, когда саратовским автомобилистам нужно будет «переобуться».

По словам синоптика, эта неделя ещё будет теплой, но вот на следующей погода станет переменной. Так, уже с 10-го октября начнут выпадать осадки смешанного типа. Именно это обстоятельство повлияет на необходимость сменить резину, ведь на дорогах начнет образовываться гололедица.

Синоптик порекомендовала владельцам авто заранее обеспокоиться о «переобувке», дабы не допустить на дорогах региона возникновения опасных ситуаций.

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