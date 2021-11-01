СК в Саратове проверяет сообщение о 14-летней отравившейся алкоголем девочке

СУ СК по Саратовской области проверяет сообщение СМИ о 14-летней девочке, отравившейся алкоголем.

По данным, взятым из средств массовой информации, в Саратове 14-летняя девочка попала в больницу с признаками отравления. Медики обнаружили, что причиной плохого самочувствия стал алкоголь.

По данному факту организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе качества работы соцслужб. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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