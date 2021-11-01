Сотрудники детских центров обратились к главе Роспотребнадзора

Саратовский бизнес обратился к главе Роспотребнадзора

Сотрудники детских развлекательных центров записали видео-обращение к Главному санитарному врачу РФ.

Видеообращение к руководителю федерального Роспотребнадзора Анне Поповой появилось в официальных аккаунтах сразу нескольких детских развлекательных центров Саратова и Энгельса. Их сотрудники надеются узнать, когда будут сняты ограничения и возобновится работа центров.

Ранее стало известно, что незадолго до этого инициативная группа подала уведомление на проведение митинга в защиту своих прав.

- В Саратовской области вновь объявлен локдаун. Уже больше месяца, с 27 сентября, детские развлекательные центры Саратова закрыты. В прошлом году парки пережили простой в 10 месяцев, — говорится в видеообращении, при этом, стоит отметить, что в то же время были открыты кинотеатры, музеи, концертные площадки, кафе и даже цирк, а школьники еще посещали занятия.

- Сложно сохранить сотрудников и строить планы, когда не знаешь, что будет через две недели. Мы боимся не открыться после 7 ноября, — рассказала Светлана Кузина, руководитель одного из активити-парков. Соглашается с коллегой и Денис Ловейко, директор еще одного развлекательного центра.

Дополнительный урон по бизнесу развлекательных центров наносит арендная плата: для организации безопасного детского отдыха, в среднем, используется площадь от 1500 м2. По мнению представителей регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» такое положение создает предпосылки для ухода отрасли детского досуга в «серую» зону.

Напомним, жесткие ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса, власти Саратовской области ввели 29 ноября, что стало неожиданностью для многих.

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