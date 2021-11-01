Два саратовских трамвая встали из-за обесточки и мешающей машины

Сегодня, 1 ноября, в Саратове было прервано движение двух трамвайных маршрутов, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 13:20 было прервано движение трамваев по маршрутам № 8 и 9. Они находились у остановки «1-й Просяной проезд» из-за помешавшей машины.

В 13:20 было также прервано движение трамваев по маршруту № 9 у остановки «1-й Пролетарский поселок». Причиной стала обесточка линии.

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