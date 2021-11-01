Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 12:50

Два саратовских трамвая встали из-за обесточки и мешающей машины

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 1 ноября, в Саратове было прервано движение двух трамвайных маршрутов, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 13:20 было прервано движение трамваев по маршрутам № 8 и 9. Они находились у остановки «1-й Просяной проезд» из-за помешавшей машины.

В 13:20 было также прервано движение трамваев по маршруту № 9 у остановки «1-й Пролетарский поселок». Причиной стала обесточка линии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.