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Общество1 ноября 2021 12:14

В Саратове СК проверяет информацию о танцующей у Вечного огня девочке

Наталия Калинина
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Правоохранители отреагировали на публикацию

Правоохранители отреагировали на публикацию

Сегодня, 1 ноября, СУ СК по Саратовской области отреагировало на сообщение «КП-Саратов» о танцующей у Вечного огня девочке.

Следователи из Фрунзенского района Саратова проводят по данному факту доследственную проверку. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему.

По результатам проверки будет принято решение о требуемых мерах. Напомним, на предоставленных в редакцию материалах видно, как девочка танцует у Вечного огня на Театральной площади, тянет в него руки и ноги.

Информация КП-Саратов была также зарегистрирована в дежурной части УМВД России по городу Саратову, по данному факту проводится проверка.

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