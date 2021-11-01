Средний безработный в Саратовской области не может устроиться 8 месяцев

Вчера, 31 октября, был опубликован рейтинг регионов России по уровню безработицы. Согласно исследованию РИА Новости позиции Саратовской области остаются средними.

На сегодня Саратовская область занимает 31 место из 85 по уровню безработицы. В июне-августе безработными числились четыре процента населения. Безработных становится меньше: за год их число в регионе сократилось на 23,9 тысячи. Однако стоит учитывать, что по сравнению с пандемийным 2020 годом получить положительную динамику проще чем обычно: тогда было зафиксировано значительное падение всех экономических показателей.

Средний срок поиска работы в Саратовской области составил во II квартале 2021 года 8,3 месяца.

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