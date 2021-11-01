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Экономика1 ноября 2021 11:46

Средний безработный в Саратовской области не может устроиться 8 месяцев

По уровню безработицы регион на 31 месте из 85
Наталия Калинина
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Вчера, 31 октября, был опубликован рейтинг регионов России по уровню безработицы. Согласно исследованию РИА Новости позиции Саратовской области остаются средними.

На сегодня Саратовская область занимает 31 место из 85 по уровню безработицы. В июне-августе безработными числились четыре процента населения. Безработных становится меньше: за год их число в регионе сократилось на 23,9 тысячи. Однако стоит учитывать, что по сравнению с пандемийным 2020 годом получить положительную динамику проще чем обычно: тогда было зафиксировано значительное падение всех экономических показателей.

Средний срок поиска работы в Саратовской области составил во II квартале 2021 года 8,3 месяца.

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