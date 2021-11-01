В Саратовскую область поступят дополнительные средства на поддержку малоимущих

Сегодня, 1 ноября, в телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина было опубликовано сообщение о том, что в Саратовскую область поступят дополнительные средства из федерального центра на расходы по социальным контрактам.

- Правительство РФ выделило еще почти 750 миллионов рублей, которые распределят по 10 регионам. Саратовская область оказалась в их числе. Таким образом, еще больше людей смогут воспользоваться этой помощью.

- Социальный контракт – это специальный договор между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином. Благодаря нему можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы увеличить свои шансы на рынке труда. Также эта поддержка будет полезна тем, кто желает открыть свое дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, или просто купить одежду, обувь и школьные товары для детей, - пишут в телеграм-канале сторонников Володина.

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