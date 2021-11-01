В Саратовской области граждан старше 60 лет перевели на самоизоляцию

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Саратовской области начинает действовать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. Это закреплено в постановлении регионального правительства.

Помимо этого, работодателям рекомендуют на четыре недели перевести пожилых сотрудников на дистанционную работу. Срок выделяют на прохождение вакцинации от коронавируса.

Ограничения не распространяются на прошедших вакцинацию или переболевшихCOVID-19 за последние полгода граждан.

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