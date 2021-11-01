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Здоровье1 ноября 2021 11:19

В Саратовской области граждан старше 60 лет перевели на самоизоляцию

Работодателям рекомендуют ввести дистанционную работу для непривитых пожилых
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Саратовской области начинает действовать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. Это закреплено в постановлении регионального правительства.

Помимо этого, работодателям рекомендуют на четыре недели перевести пожилых сотрудников на дистанционную работу. Срок выделяют на прохождение вакцинации от коронавируса.

Ограничения не распространяются на прошедших вакцинацию или переболевшихCOVID-19 за последние полгода граждан.

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