Эта неделя в Саратовской области еще будет теплой

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю. Похолодание начнется во второй половине недели.

До среды в регионе малооблачно. Ветер западный, юго-западный – от 3 до 8 метров в секунду. Днем от 7 до 12 градусов тепла, на Юго-востоке области – до +15°C. Ночью обещают от -1 до +4.

В среду и четверг начнется натекание облачности, ветер сменит направление на восточную четверть и усилится до 6-11 метров в секунду, в порывах – до 15-19. Термометры покажут до 11 градусов выше нуля, по ночам – от +1 до +4. В это же время начнут выпадать небольшие осадки.

В пятницу уже будет облачно с прояснениями, в выходные по региону пойдет очередной атмосферный фронт, что скажется и на температурном фоне – начнется постепенное похолодание. На следующей неделе жаркая осень будет чередоваться с наступающей зимой – обещают то тепло, то холод.

В Саратове в первой половине недели днем от 12 до 14 тепла, во второй – от 6 до 9.

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