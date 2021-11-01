В двух районах Саратова отключили воду

Сегодня, 1 ноября, в двух районах Саратова проходят отключения воды, о чем сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе произошла авария на линии водопровода по адресу Пензенская, 23. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Пензенская, 23, 25, 27, 29, 31; Томская, 14, 16, 18; Кавказская, 4, 6. Завершить работы коммунальщики обещают к полуночи.

В Ленинском районе авария произошла по адресу: ул. Буровая, 24. Пока устраняются повреждения, прекращено холодное водоснабжение абонентов улицы Буровая 24, 24а, 24/1, 24/3, 24/2. Включить воду обещают к полуночи.

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