В Балаково мужчина и пятилетний мальчик пострадали на пожаре

Сегодня утром, 1 ноября, в Балакове произошел пожар, на котором пострадали местный житель и его пятилетний сын, об этом информирует ГУ МЧС Саратовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 7:58, горел дом на улице Ленина. Огнем была объята квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Загорание произошло в одной из комнат, в квартире на момент пожара был мужчина и его пятилетний сын. Оба успели выйти из задымленного помещения и были доставлен ы в больницу отравлением продуктами горения.

На тушение выезжали три пожарных расчета. Причина пожара устанавливается.

Квартира сильно обгорела

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