В Балаково мужчина и пятилетний мальчик пострадали на пожаре

Сегодня утром, 1 ноября, в Балакове произошел пожар, на котором пострадали местный житель и его пятилетний сын, об этом информирует ГУ МЧС Саратовской области.
Сообщение о возгорании поступило в 7:58, горел дом на улице Ленина. Огнем была объята квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Загорание произошло в одной из комнат, в квартире на момент пожара был мужчина и его пятилетний сын. Оба успели выйти из задымленного помещения и были доставлен ы в больницу отравлением продуктами горения.
На тушение выезжали три пожарных расчета. Причина пожара устанавливается.
Квартира сильно обгорела
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.